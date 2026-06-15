Отдел по туризму Одинцова стал призером конкурса видеороликов

Отдел по туризму администрации Одинцовского округа был отмечен высокой наградой в номинации «Яркое событие». Видеоролик-победитель рассказывает о фестивале «Время надежд», который прошел в Звенигороде в 2025 году.

Участники выбрали тему светлой ностальгии по эпохе 1950–1960-х годов — времени, которое одинаково близко сердцу старшего поколения и интересно молодежи. Фестиваль строился вокруг трех смысловых опор: музыка эпохи (легендарные мелодии, которые объединяют), поэзия и культура (живое слово того времени), а также визуальное погружение через пространство.

Главная идея проекта заключалась в создании легкого и душевного моста между поколениями через эмоции и узнаваемые образы, объединив всех общей историей. Конкурс проходил при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках направления «Национальные проекты России».