Отдел оценки качества работы врачей организовали в больнице Чехова

Специальные QR-коды появились на дверях медицинских кабинетов в поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и стационарах. Они позволяют пациентам оценить качество предоставляемой помощи: оставить жалобу, положительный отзыв или отправить предложения в отдел качества.

По статистике в медицинские учреждения Чехова обращаются свыше 2 тысяч пациентов. Чтобы узнать их честное мнение об оказываемой помощи и улучшить качество услуг, в Чеховской больнице организовали специальный отдел.

Как отметил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов, жителям необходимо отсканировать код с помощью своего смартфона, после чего они будут перенаправлены в специальный телеграм-канал. Там пациенты смогут выразить благодарность врачам, сообщить о возникших проблемах или предложить идеи по улучшению работы медицинского персонала.

Специалисты отдела качества зарегистрируют и проанализируют все обращения. После этого жители оперативно получат ответы.