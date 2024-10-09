Отдел лицензионной работы в Одинцове напомнил правила передачи гражданского оружия для нужд СВО

Жители Одинцовского округа могут передать гражданское оружие для нужд специальной военной операции. Об этом сообщили специалисты отдела лицензионно-разрешительной работы.

Чтобы совершить передачу, необходимо написать заявление о добровольной сдаче оружия. Также при себе необходимо иметь разрешение на хранение, паспорт Российской Федерации и само оружие. Оно будет проверено на исправность и пригодность для использования на фронте.

Есть и второй вариант — совершить пожертвование в воинскую часть. Нужно уведомить отдел лицензионно-разрешительной работы о решении передать оружие в дар конкретной воинской части Минобороны России или Росгвардии. Затем дождаться подтверждения от организации.

Передать оружие можно по адресу: Московская область, город Одинцово, микрорайон Гусарская баллада, улица Акуловская, дом № 26, кабинет 311.

Также можно обратиться по телефону: 8 (495) 592-80-05.

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