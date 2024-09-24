Отдел истории открыли после реконструкции в музее в Егорьевске

Торжественное открытие обновленного отдела истории Егорьевского историко-художественного музея прошло в минувшую субботу. В этот день экспозицию посетили свыше 300 человек.

Открытие собрало на главной улице города, также известной как Музейная площадь, несколько тысяч жителей. Здесь представили ключевые моменты истории Егорьевска, отражающие разделы музейной экспозиции. Реконструкторы — участники клубов и театральных коллективов — помогли перенести часть музейной программы на улицы города.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что новая экспозиция демонстрирует современный подход к краеведческой тематике. Он подчеркнул, что это пример работы муниципального музея, который сочетает мультимедийные элементы и познавательные возможности.

Кузнецов также добавил, что успешная реализация проекта стала возможна благодаря поддержке на региональном и федеральном уровнях, а также активной позиции музея, который привлекает грантовые средства и работает в тесном сотрудничестве с местными властями.

«Уверен, что интерактивная экспозиция понравится детям и взрослым, будет пользоваться популярностью у местных жителей и, вместе с тем, станет объектом высокого туристического интереса», — рассказал Кузнецов.

В честь открытия на Музейной площади и улице Советской были организованы тематические площадки, посвященные ключевым событиям и периодам истории Егорьевска, начиная с первых поселенцев племени Мещера и до наших дней. На площадке «Ворота в Мещеру» прошел мастер-класс «Раскопки», где участники смогли попробовать себя в роли археологов, а также мастер-класс по созданию старинных игрушек-маховиков.

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