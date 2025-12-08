Отдел бесплатной юридической помощи для студентов открыли на базе университета в Дубне

В Дубне на базе кафедры юриспруденции и юридического отдела студенческого совета Государственного университета открыли бесплатную юридическую клинику. Начинающие юристы будут консультировать жителей муниципалитета по различным вопросам.

Юристы бесплатно проконсультируют в области гражданского, семейного, частично уголовного и трудового права, защиты прав потребителей, помогут в составлении документов, в том числе, договоров, исков и жалоб.

Качество услуг будут контролировать ведущие преподаватели. Таким образом жители Дубны смогут получить реальную помощь, а студенты — практику.

«Для будущих специалистов — это первый шаг в самостоятельную жизнь юриста. Здесь они учатся взаимодействовать с клиентами и приобщаются к делу служения человеку и праву», — отмечает доцент кафедры юриспруденции Сона Бунина.

Юристы уже провели десятки консультаций, в том числе помогли оформить документы. Чаще всего к специалистам обращаются по жилищным вопросам и вопросам наследования.

Записаться на прием можно в личных сообщениях группы юридической клиники.