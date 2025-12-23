Отдел «Белоозерский» МФЦ в Воскресенске отметил 10-летие

Юбилей отметил один из отделов многофункциональных центров в Воскресенске. К нему приурочили награждение выдающихся специалистов.

Отдел начал работу 23 декабря 2015 года. Коллектив поздравила первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина. Также она вручила награды лучшим специалистам.

Сейчас здесь работает 20 человек, открыты шесть окон приема и выдачи документов. Кроме того, есть специализированная зона для бизнеса и цифровая зона с доступом к Региональному и федеральному порталам услуг.

В отделе оказывают более 300 видов. Еще 200 услуг реализованы в электронном виде, действует единый контактный центр.

Особое внимание уделяют профессиональному развитию персонала. Сотрудники регулярно повышают квалификацию, проходят тренинги.

«За это время отдел стал одним из ключевых звеньев в системе предоставления государственных и муниципальных услуг для жителей округа, заслужив репутацию надежного и эффективного учреждения. Коллектив успешно решает поставленные задачи, постоянно улучшает условия для посетителей и расширяет перечень услуг», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.