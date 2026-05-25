Отчетный концерт вокальной студии «Радуга» прошел в Воскресенске

Итогом завершившегося творческого сезона образцового коллектива «Радуга» стал концерт под символичным названием «Верь в мечту!». Юные артисты представили в доме культуры «Гармония» насыщенную и разноплановую программу, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства.

Со сцены проникновенно звучали песни о дружбе, доброте и силе веры в собственные силы, что подчеркнуло важность стремления к поставленным целям. Вокальные композиции были объединены идеями патриотизма, любви к семье. Зрители тепло встречали каждый номер, награждая ребят аплодисментами.

На торжественной церемонии награждения руководитель вокальной студии Светлана Можарова вручила заслуженные награды не только участникам коллектива, но и их родителям, которые на протяжении всего года поддерживали ребят.

Коллектив «Радуга» — многократный обладатель Гран-при, званий лауреатов и дипломантов открытых, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.