Отчетный концерт вокальной студии «ДоМиСолькИ» прошел в Воскресенске

Итоги творческого сезона детская вокальная студия «ДоМиСолькИ» подвела на отчетном концерте, который прошел в Центре культуры и досуга «Москворецкий» 26 мая. Юные артисты представили зрителям самые яркие и интересные номера, показав, чему научились за год.

Начальник отдела по культуре, искусству и туризму управления культуры администрации Воскресенска Михаил Павлов поздравил коллектив и его руководителя Юлию Махову с успешным завершением сезона. Вокалисты студии неоднократно принимали участие в международных, региональных конкурсах, где становились призерами и лауреатами.

Михаил Павлов вручил похвальный лист от управления культуры солистке студии Маргарите Кушшаевой, которая в 2026 году вошла в число стипендиатов губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Также были отмечены благодарностями управления культуры администрации руководитель коллектива Юлия Махова и самые активные родители.