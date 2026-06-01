Отчетный концерт творческих коллективов прошел в Воскресенске

30 мая в Доме культуры поселка городского типа имени Цюрупы состоялся отчетный концерт творческих коллективов МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“. Программа подвела итоги работы за год и показала достижения участников клубных формирований.

В концертном зале выступили детские и взрослые творческие коллективы. На сцене представили танцевальные и вокальные номера, подготовленные в течение года. Зрители увидели разные жанры, от хореографических постановок до сольных и ансамблевых песен.

Каждое выступление отличалось своей подачей и уровнем подготовки. Участники продемонстрировали уверенность на сцене и слаженную работу в коллективах. Зал поддерживал артистов аплодисментами на протяжении всей программы.

Завершением вечера стало общее выступление всех участников. Они вышли на сцену и исполнили финальную песню, объединив разные возрастные группы в одном номере.

«Мы видим, сколько труда вложено в каждый номер. Спасибо педагогам, родителям и всем участникам за преданность творчеству и общий результат», — сказала заведующая ДК пгт. им. Цюрупы Татьяна Гришунина.

После финального выступления зрители продолжили общение с артистами и руководителями коллективов.