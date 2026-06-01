Отчетный концерт творческих коллективов прошел в поселке Хорлово в Воскресенске

30 мая на сценическом комплексе Дома культуры поселка Хорлово городского округа Воскресенск состоялся ежегодный отчетный концерт. Мероприятие объединило на одной сцене все творческие коллективы учреждения, представившие лучшие хореографические, вокальные и театральные номера.

Каждое выступление сопровождалось искренними овациями зрителей, высоко оценивших уровень исполнительского мастерства артистов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась директор МУ «ВКМЦКиТ „Истоки“ Марина Глебова. Она поздравила участников коллективов с успешным завершением сезона, выразила признательность за преданность искусству и пожелала новых творческих побед. В рамках официальной части Марина Глебова вручила благодарственные письма и памятные награды наиболее активным участникам творческих объединений, а также родителям, вносящим вклад в развитие талантов детей и оказывающим поддержку коллективам.

Депутат Совета депутатов Дмитрий Конюшков также поздравил присутствующих и акцентировал внимание на значимой роли Дома культуры в социальном развитии поселка.