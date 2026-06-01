Отчетный концерт творческих коллективов прошел в поселке Хорлово в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

30 мая на сценическом комплексе Дома культуры поселка Хорлово городского округа Воскресенск состоялся ежегодный отчетный концерт. Мероприятие объединило на одной сцене все творческие коллективы учреждения, представившие лучшие хореографические, вокальные и театральные номера.

Каждое выступление сопровождалось искренними овациями зрителей, высоко оценивших уровень исполнительского мастерства артистов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась директор МУ «ВКМЦКиТ „Истоки“ Марина Глебова. Она поздравила участников коллективов с успешным завершением сезона, выразила признательность за преданность искусству и пожелала новых творческих побед. В рамках официальной части Марина Глебова вручила благодарственные письма и памятные награды наиболее активным участникам творческих объединений, а также родителям, вносящим вклад в развитие талантов детей и оказывающим поддержку коллективам.

Депутат Совета депутатов Дмитрий Конюшков также поздравил присутствующих и акцентировал внимание на значимой роли Дома культуры в социальном развитии поселка.

