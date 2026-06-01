Отчетный концерт творческих коллективов прошел в Павловском Посаде

В Доме культуры «Филимоновский» прошел отчетный концерт «Музыка в тебе», который подвел итоги творческого сезона сразу двух коллективов. Свои достижения зрителям продемонстрировали участники Образцового вокального коллектива «СВЕТлячок» под руководством Александра Кустова и хореографического коллектива «Платинум», которым руководит Лидия Вахрамова.

Концертная программа объединила вокальные и танцевальные номера. На протяжении всего вечера артисты показывали мастерство, приобретенное за время занятий и выступлений. В программу вошли 29 номеров, каждый из которых был тепло встречен зрителями.

«Мы рады видеть, как растет мастерство наших воспитанников. Этот концерт стал итогом большой работы всего сезона и возможностью показать результаты зрителям», — отметил руководитель вокального коллектива Александр Кустов.

Зрительный зал собрал многочисленных гостей, которые поддерживали артистов аплодисментами. Концерт создал праздничную атмосферу и стал ярким завершением весеннего творческого сезона. Особое внимание публики привлекли совместные выступления, в которых вокальные и хореографические номера дополняли друг друга.

Финалом программы стал общий выход всех участников на сцену. Артисты и руководители коллективов поблагодарили зрителей за поддержку, а гостей пригласили на новые выступления, которые пройдут в следующем творческом сезоне.