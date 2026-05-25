Отчетный концерт танцевальных коллективов прошел в Серпухове
Отчетный концерт образцового коллектива «Вертикаль» и студии «Клевер» состоялся 24 мая во Дворце культуры «Россия». Мероприятие стало настоящим праздником для зрителей, который пришли сюда целыми семьями.
Свое мастерство на сцене показало более 200 танцоров. Самыми юными были ребята из студии «Клевер», где обучение начинается с 4-5-летнего возраста. Яркие костюмы, живые хореографические зарисовки, отточенные движения не оставили равнодушным никого в зале.
Творческий коллектив «Вертикаль», который уже отметил свое 39-летие, это дружная команда, и с каждым годом участников становится все больше. За кулисами все держится на трех женщинах. Заслуженный работник культуры Московской области Надежда Панкратова работает в ДК «Россия» с 1980 года. Именно она в 1985 собрала кружок любителей танца, а теперь руководит образцовым коллективом. Для своих ребят она не просто педагог, а вторая мама. Новую смену растят выпускница Московского государственного института культуры Юлия Беляева и Анна Уполовникова.
Многие выпускники «Вертикали» поступают в хореографические колледжи и институты культуры, а потом сами ведут танцевальные ансамбли «Вертикаль» развивается во всем: от классики и джаз-модерна до хип-хопа и контемпорари. Каждые три года коллектив подтверждает звание «Образцовый».