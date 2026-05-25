Отчетный концерт танцевальных коллективов прошел в Серпухове

Свое мастерство на сцене показало более 200 танцоров. Самыми юными были ребята из студии «Клевер», где обучение начинается с 4-5-летнего возраста. Яркие костюмы, живые хореографические зарисовки, отточенные движения не оставили равнодушным никого в зале.

Творческий коллектив «Вертикаль», который уже отметил свое 39-летие, это дружная команда, и с каждым годом участников становится все больше. За кулисами все держится на трех женщинах. Заслуженный работник культуры Московской области Надежда Панкратова работает в ДК «Россия» с 1980 года. Именно она в 1985 собрала кружок любителей танца, а теперь руководит образцовым коллективом. Для своих ребят она не просто педагог, а вторая мама. Новую смену растят выпускница Московского государственного института культуры Юлия Беляева и Анна Уполовникова.

Многие выпускники «Вертикали» поступают в хореографические колледжи и институты культуры, а потом сами ведут танцевальные ансамбли «Вертикаль» развивается во всем: от классики и джаз-модерна до хип-хопа и контемпорари. Каждые три года коллектив подтверждает звание «Образцовый».