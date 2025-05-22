Отчетный концерт танцевальной студии «Энергия» прошел в Видном

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

В кинотеатре «Искра» в Видном состоялся отчетный концерт танцевальной студии «Энергия» под руководством Натальи Ивановой. Более двухсот зрителей пришли насладиться фееричным шоу, в котором приняли участие семь групп разных возрастов — от самых маленьких до старших ребят.

На сцене было представлено 20 ярких и разнообразных номеров в жанрах эстрадного, современного и уличного танца. Динамичные выступления в сочетании с мелодичной музыкой вызвали бурные аплодисменты и восторг у зрителей.

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Подготовка к концерту длилась полгода: танцоры репетировали по три раза в неделю, а Наталья Иванова лично подбирала костюмы для каждого номера, чтобы сделать выступления еще более запоминающимися.

По завершении концерта все воспитанники студии «Энергия» были награждены заслуженными призами за старания и успехи в учебном году.

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