Отчетный концерт танцевального коллектива прошел в Можайске

Отчетный концерт хореографического отделения «Детская школа искусств № 1 им. С. В. Герасимова» состоялся 13 мая на сцене Можайского культурно-досугового центра. Зрителям представили программу «Танцевальный экспресс», в которую вошли лучшие номера учащихся за учебный год.

На большой сцене центра выступили воспитанники разных возрастов. В программу вошли современные и народные танцы, а также постановки, подготовленные специально к итоговому концерту. Каждый номер отличался собственным стилем, музыкальным оформлением и сценическим образом.

Зрительный зал в этот вечер был заполнен родителями, педагогами и жителями округа. Юные артисты показали результаты многомесячной подготовки, а преподаватели представили работу, проделанную в течение учебного года. Многие композиции сопровождались продолжительными аплодисментами.

Одной из главных частей концерта стало награждение учащихся. Грамоты и благодарности получили дети, которые проявили себя в учебе и творческой деятельности. Отдельно отметили дисциплину, трудолюбие и участие в конкурсах и выступлениях.

«В течение года дети много занимались, развивали свои способности и серьезно готовились к выступлениям. Этот концерт показал, насколько выросли наши ученики и сколько сил они вложили в творчество», — рассказала руководитель коллектива Анна Мормоль.

Родители юных танцоров отметили, что такие концерты помогают детям раскрывать талант и чувствовать поддержку зрителей. По их словам, подобные выступления стали важной частью культурной жизни округа.

Сейчас «Детская школа искусств № 1 им. С. В. Герасимова» продолжает набор учеников на различные направления. Получить информацию о занятиях по хореографии жители округа могут по телефону 8 (49638) 23888.