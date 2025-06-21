Отчетный концерт танцевального коллектива Dance Time прошел в Волоколамске

В Доме культуры «Текстильщик» в Волоколамске состоялся отчетный концерт образцового танцевального коллектива Московской области Dance Time, руководителями которого являются Марианна Сидоренко и Леонтина Ахапкина. Мероприятие собрало полный зал.

На сцене выступили участники младшей, средней и старшей групп, представив как проверенные номера, так и новые постановки, продемонстрировав разнообразие стилей и высокий уровень мастерства. Между выступлениями зрители смогли увидеть видеоролики и фотографии из жизни коллектива, которые раскрыли закулисные моменты репетиций, поездок и повседневной жизни танцоров.

Концерт прошел в теплой и душевной обстановке, вызвав бурные аплодисменты и сильные эмоции не только у публики, но и у самих артистов. Особое трогательное прощание состоялось с выпускниками, которые покидают коллектив ради учебы в других городах.

Также на мероприятии отметили родителей, активно поддерживавших Dance Time в течение года, вручив им благодарственные письма за их вклад в развитие коллектива.