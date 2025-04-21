Отчетный концерт танцевального ансамбля «Россияночка» прошел в Домодедове

Танцевальный праздник посвящался 15-летию со дня образования коллектива. Участники детского хореографического ансамбля народно-сценического танца показали в молодежном центре «Победа» свои самые яркие номера.

Программа концерта была разнообразной. Зрители увидела народные, стилизованные и современные танцы, как новые, так и те, с которых начинали свой творческий путь участники коллектива «Россияночка». Для каждого номера были подготовлены особенные костюмы, реквизит и настроение.

Руководитель ансамбля Николай Королев, рассказал, что военно-патриотический блок концерта был очень важен для развития у детей чувства патриотизма и любви к Отечеству.

Свои творческие номера на сцене показали также приглашенные танцевальные коллективы Домодедова. Часть выступлений посвятили 80-летию Великой Победы.