Отчетный концерт прошел в музыкальной школе в Воскресенске

В Детской музыкальной школе искусств № 2 городского округа Воскресенск прошел отчетный концерт «Новогоднее настроение». Ребетя подвели итоги работы за первое полугодие.

В концерте приняли участие преподаватели и учащиеся вокального и фортепианного отделов. Они представили широкий репертуар: разножанровую сольную, ансамблевую и хоровую музыку.

Каждый номер гости сопровождали бурными аплодисментами. Концерт прошел на одном дыхании и подтвердил высокий уровень педагогического состава Воскресенской детской школы искусств.

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