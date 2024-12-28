Отчетный концерт прошел в музыкальной школе в Воскресенске
В Детской музыкальной школе искусств № 2 городского округа Воскресенск прошел отчетный концерт «Новогоднее настроение». Ребетя подвели итоги работы за первое полугодие.
В концерте приняли участие преподаватели и учащиеся вокального и фортепианного отделов. Они представили широкий репертуар: разножанровую сольную, ансамблевую и хоровую музыку.
Каждый номер гости сопровождали бурными аплодисментами. Концерт прошел на одном дыхании и подтвердил высокий уровень педагогического состава Воскресенской детской школы искусств.
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Отчетный концерт прошел в музыкальной школе в Воскресенске
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