Отчетный концерт прошел в Детской школе искусств в Волоколамске

На выступление юных артистов прошли их родители, бабушки и дедушки, друзья и знакомые. Почетным гостем мероприятия стал депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев.

К отчетному концерту воспитанники Детской школы искусств готовились в течение всего учебного года. На сцене выступили ученики и педагоги, солисты и творческие коллективы, лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов. Зрители увидели около 30 номеров самых разных жанров: от русских народных песен и скрипичной музыки до хоровых выступлений и джазовых композиций. Выступления артистов впечатлили разнообразием и исполнительским мастерством.

Яркой финальной точкой программы стало выступление оркестра баянистов-аккордеонистов, которые исполнили «Венгерский танец № 5» Иоганнеса Брамса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.