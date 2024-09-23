Отчетный концерт коллективов Дворца культуры «Созвездие» прошел в Дмитрове

Открытие сезона — всегда праздник для творческих коллективов в Дмитрове. На сцене выступили вокальный ансамбль академической песни «Орфей» и его коллектив-спутник «Надежда». Хор «Русская душа» и ансамбль «Дмитровские узоры» исполнили народные песни, хореографические театры-студии «Фламинго» и «Аквамарин» — танцы. Номера показали театральная студия «ИКС+», музыканты класса фортепиано. Участники вокального направления «Вдохновение» и «Пой со мной» исполнили знакомые композиции. Завершила концерт студия танца «Сияние».

«Первое мероприятие нового творческого сезона получилось очень насыщенным и прошло на одном дыхании! Мы с огромным удовольствием начинаем готовить новые программы», — рассказала одна из участниц коллектива «Пой со мной».

Среди зрителей разыграли билеты на концерт Заслуженного коллектива народного творчества России «Дмитровские рожечники».

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