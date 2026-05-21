Отчетный концерт клуба «Мечта» прошел в Красногорске

С важным событием педагогов, детей и их родителей поздравили почетные гости.

«Отчетный концерт — это всегда повод подвести итоги. И год был действительно насыщенным. Это тысячи концертов, тысячи радостных эмоций, впечатлений. Я знаю, что впереди еще много глобальных планов. И пожелать хочу только одного — никогда не останавливаться на достигнутом, идти только вперед и верить, что обязательно все получится», — сказал заместитель председателя совета депутатов Красногорска, руководитель фракции партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Культурно-досуговый клуб «Мечта» — это дружная творческая команда. Вместе с опытными наставниками свои таланты в кружках и студиях развивают свыше 850 юных дарований. Кабинеты изобразительного искусства и танцевальные классы для многих ребят стали вторым домом.