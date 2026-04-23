Отчетный концерт к юбилею детской школы искусств № 4 прошел в Воскресенске

Юные музыканты и их наставники выстроили невидимую связь между богатой историей школы и праздничным днем. Зрители увидели, как бережно хранятся традиции и передаются из поколения в поколение.

Со сцены прозвучали поздравления от заместителя главы округа Ольги Коротеевой, начальника управления культуры администрации Елены Баклушиной, настоятеля Пантелеимоновского храма, протоиерея Сергия Якимова и директора школы Евгения Шапошникова. Вклад преподавателей в воспитание юных дарований отметили наградами Московской областной Думы, Министерства культуры и туризма Подмосковья, главы округа и управления культуры.

В концерте участвовали хоры «Мозаика» и «Скерцо», солисты и ансамбли пианистов, аккордеонистов, гитаристов, скрипачей, а также ученики отделения ударных инструментов. Особенным подарком стало выступление выпускников, которые продолжают обучение в ведущих музыкальных колледжах и вузах — они показали виртуозную и эмоциональную игру.

Ярким аккордом вечера стало выступление оркестра народных инструментов. Завершился концерт финальной песней «Счастья тебе, Земля моя!» в исполнении сводного хора и оркестра.