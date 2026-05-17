Отчетный концерт хоровой студии «Росинка» прошел в Серпухове

Отчетный концерт образцового коллектива музыкально-хоровой студии «Росинка» прошел 16 мая во Дворце культуры «Россия» в Серпухове. На сцене выступили подготовительный, младший, старший, сводный и концертный хоры.

В программе прозвучали произведения в сопровождении рояля и синтезатора. Среди номеров — два хора русалок из оперы Александра Даргомыжского «Русалочка».

С приветственным словом выступили депутат Совета депутатов, член «Единой России» Федор Чудинов и директор Дворца культуры «Россия» Юрий Бордачев.

На сцену также вышли приглашенные артисты. Руководитель студии эстрадного вокала «Лира» Виктория Щербакова исполнила «Господи, помилуй» совместно с хором, а также песню «Мама» на музыку Валерия Гаврилина. Артист Серпуховского музыкально-драматического театра Дмитрий Глухов исполнил «Зачарованную даль» Александры Пахмутовой.

Танцевальные номера представил образцовый коллектив балетной студии «Дебют» под руководством Галины Раманцевой, Светланы Косаревой и Евгении Силаевой.

Ведущим концерта стал выпускник «Росинки» Игорь Мельник. Руководит студией Светлана Кубенцова, хормейстеры — Светлана Сысоева и Светлана Кубенцова, концертмейстер — Наталья Еремина. В подготовке концерта также участвовали преподаватели по классу фортепиано, синтезатора и сольфеджио.