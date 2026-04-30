Отчетный концерт хора ветеранов пройдет в Можайске

29 апреля в Можайском культурно-досуговом центре состоялся праздничный концерт хора ветеранов «Душа поет». Программа, посвященная любви к Родине и весне, прошла в сопровождении виртуозной игры баяниста Геннадия Артемова.

Руководит коллективом хормейстер I категории Татьяна Моренкова. В репертуаре хора — военно-патриотические песни, советская и народная музыка, романсы. «Душа поет» является постоянным участником различных мероприятий Можайского округа.

Среди почетных гостей вечера — председатель Совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, а также заместитель председателя Можайского Совета ветеранов Любовь Попова. Выступая перед артистами, они подчеркнули активность участников коллектива, их неугасаемый творческий задор и верность традициям. В знак благодарности гости вручили коллективу благодарственное письмо, а каждой участнице хора — цветы.

Особую искру празднику добавило выступление ансамбля «Веселые девчата» — задорные номера и лучезарные улыбки артистов вызвали теплые отклики зрителей. Зрители, в свою очередь, поблагодарили артистов за искренность, душевность и талант, подтвердив главную мысль вечера: для творчества нет возраста, а песня способна объединять и согревать сердца.