Отчетный концерт хора «Русская песня» прошел в Подольске

В доме культуры «Машиностроитель» в Подольске состоялся отчетный концерт хора «Русская песня». Мероприятие назвали «Разливается песней Весна над Россией».

Коллектив был основан в 1933 году, и считается одним из старейших в Московской области. Более 40 лет, с 1983 года, хором руководят хормейстер Любовь Третьякова и аккомпаниатор Александр Горелов.

Программа концерта включала 16 разноплановых номеров. В зале прозвучали легендарные хиты «Поле русское» и «Я не могу иначе», лирические композиции «Яблоневый вечер», «Звездочка тучку задела» и «Белые слезы черемух», а также задорные номера «Гармонь играет» и «Тимоня». Финальную песню «Златая Русь» зрители встретили стоя.

В концерте приняли участие солисты и вокальные группы коллектива. Зрители тепло встречали каждый номер, а в завершение поблагодарили артистов продолжительными аплодисментами.