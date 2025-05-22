Отчетный концерт детской школы искусств прошел в Истре

В Истринском доме культуры состоялся отчетный концерт детской школы искусств имени Владимира Ширшова. Посетители мероприятия перед началом представления смогли посмотреть выставку художественного отделения школы под названием «У истоков вдохновения».

В экспозиции гостям представили работы выпускников в разных жанрах, как картины, так и скульптуры. Такое же разнообразие ждало посетителей и на самом концерте. В рамках программы лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов познакомили публику с особенностями каждого направления обучения в школе.

Ученики играли на фортепиано, гитаре, скрипке, баяне, саксофоне, флейте, балалайке и других инструментах. Исполняли классические произведения, современные мелодии и даже попурри.

В этот вечер зрители смогли посмотреть выступления хоровых коллективов, сольных исполнителей и хореографические постановки.