Отчетный концерт детской школы искусств № 5 прошел в Воскресенске

Воспитанники детской школы искусств № 5 выступили на отчетном концерте во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске. Мероприятие приурочили к 60-летию учреждения.

Участниками события стали председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко, начальник Управления культуры Елена Баклушина, заместитель председателя Отдела религиозного образования и катехизации Коломенской епархии и ответственный за религиозное образование в 1-м Воскресенском округе, протоиерей Кирилл Седов.

На мероприятии преподавателям и выдающимся ученикам вручили почетные грамоты, благодарности и цветы. Ребята исполнили музыкальные номера.

На сцене выступили солисты школы, участники младшего хора «Детство», старшего хора «Глория», вокального ансамбля «Акварель», ансамбля баянистов–аккордеонистов «Гармония», хореографического коллектива «Фантазия».

Кроме того, в фойе открыли выставку творческих работ воспитанников художественного отделения школы.