Отчетный концерт детской школы искусств № 3 прошел в Воскресенске

Масштабное итоговое мероприятие состоялось во дворце культуры «Юбилейный». В нем приняли участие музыкальные коллективы и солисты школы.

С приветственным словом выступил начальник отдела по культуре, искусству и туризму управления культуры администрации округа Михаил Павлов. Он наградил похвальными листами «За стремление к постижению искусств и успехи в творчестве» учащихся, которые добились отличных результатов в учебе и на конкурсах разных уровней.

Программа концерта была очень разнообразной. На сцене выступили ансамбль русских народных инструментов «Импульс», оркестр баянистов-аккордеонистов, хор младших классов «Ант», ансамбль старших классов «Liberty», фольклорный ансамбль «Ирей», ансамбль гитаристов «Экспромт», ансамбль домристов, квартет флейтистов, ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эврика», а также лучшие солисты школы.

Администрация муниципалитета поблагодарила коллектив школы за слаженную работу, творческую деятельность и реализацию конкурсных проектов. Учащимся и педагогам пожелали дальнейших успехов и новых творческих вершин.