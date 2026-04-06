Отчетный концерт Детской школы искусств № 1 прошел в Раменском округе

Ученики Детской школы искусств собрались во Дворце культуры «Сатурн» с репертуаром под названием «Тебе, мой город, посвящаю!». Артисты показали свои таланты, объединив в зале Раменский округ. На сцене выступили лучшие солисты и творческие коллективы, а также юные музыканты.

«Наша школа богата большими коллективами, так как в ней учатся 1400 детей. Программа мероприятия включила в себя 25 разнообразных номеров», — рассказала директор ДШИ № 1 Елена Забелина.

«Мои дети сегодня выступили в составе творческих коллективов. Концерт прошел блестяще, потому что мы продумали детали выступлений и каждый номер был подготовлен с любовью к родному Раменскому», — поделилась преподаватель по классу фортепиано Ирина Тетерюкова.