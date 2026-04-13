Отчетный концерт детской школы искусств «Лира» прошел в Воскресенске

В ДК «Химик» состоялся отчетный концерт за 2025–2026 учебный год ДШИ «Лира» Воскресенской детской школы искусств. Это событие стало настоящим праздником музыки для исполнителей, преподавателей и зрителей, а разноплановая программа концерта подарила всем сопричастным яркие позитивные эмоции.

Концерт открыл коллектив классического танца «Аллегро», сразу задав тон праздничного настроения. Поддержали тональность участники хореографического ансамбля «Магия танца». В полной мере проявили свое исполнительское мастерство юные пианисты, солисты-народники, а также дебютанты концерта — тромбонист Даниил Барский и гитарист Игорь Смирнов.

Зрелищно выглядели совместные номера: пианистка Мария Кирильченко выступила с солистками ансамбля классического танца «Аллегро», а вокалистки Ксения Мартынова и Юлия Овчинникова — с хореографическим коллективом «Магия танца». Также в этот вечер блистали юные балерины, показали свое мастерство ансамбль русских народных инструментов «Радуга» и оркестр баянистов-аккордеонистов «Аккорд».

Начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина вручила похвальные листы «За стремление к постижению искусств и успехи в творчестве» учащимся, добившимся высоких результатов в обучении. В фойе Дворца культуры была представлена выставка учащихся художественного отделения «ДШИ „Лира“ — „Творческая семья“.

Организаторы поздравляют преподавателей, учащихся и их родителей с успешным завершением учебного года и желают новых педагогических открытий, вдохновения, высоких результатов на творческих состязаниях и в освоении музыкальных дисциплин.