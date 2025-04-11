Отчетный концерт детской школы искусств «Элегия» прошел в Воскресенске

Подводящий итог работы всего коллектива школы искусств концерт состоялся в большом зале Дворца культуры «Химик». В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Воспитанники школы «Элегия» весь год упорно трудились, неустанно занимались и осваивали музыкальные дисциплины. В этом учебном году благодаря своему трудолюбию и таланту педагогов они достигли больших успехов.

Перед зрителями выступили учащиеся музыкально-исполнительского, театрального и хореографического отделений. Яркие творческие номера представили камерный оркестр, хоры учащихся средних и старших классов, оркестр русских народных инструментов, ансамбли эстрадно-спортивного танца «Ритм», гитаристов и скрипачей младших классов, творческий коллектив «Буревестник», а также солисты, которые представляли школу на конкурсах различного уровня.

Лучших учеников «Элегии» наградили за стремление к постижению искусств и успехи в творчестве похвальными грамотами и благодарностями управления культуры администрации Воскресенска.