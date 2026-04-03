Отчетный концерт детской музыкальной школы № 2 прошел в Воскресенске

Ежегодное мероприятие школы искусств состоялось в доме культуры «Гармония». Событие включало в себя подведение итогов и демонстрацию достижений учащихся за 2025-2026 учебный год.

Для преподавателей и учеников год был наполнен напряженной работой: подготовкой к творческим состязаниям, фестивалям, концертам и экзаменам. Ребята достигли высоких результатов, их успехи отмечены дипломами областных, всероссийских и международных конкурсов.

На концерте присутствовал начальник отдела по культуре, искусству и туризму управления культуры администрации округа Михаил Павлов. Он вручил награды лучшим учащимся, отметив их талант, трудолюбие и творческие достижения.

Воспитанники учебного заведения вместе с преподавателями подготовили для зрителей большое яркое представление: исполнили лучшие номера, показали игру на музыкальных инструментах, академическое и эстрадное пение. В программе были сольные и ансамблевые номера зарубежных и отечественных композиторов разных стилей и жанров.

Администрация округа поздравила педагогов, концертмейстеров и учеников с праздником и поблагодарила коллектив за активную творческую деятельность и реализацию конкурсных проектов, пожелав им дальнейших успехов и новых побед.