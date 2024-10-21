Отчетный концерт детских коллективов прошел в Павловском Посаде
Воспитанники образцового вокального коллектива «Светлячок» и современного танца «Платинум» провели концерт для жителей Павловского Посада. На сцене также выступили вокальные группы «Джэм», «Крутые дамы», «Смайл» и «Стэлла».
Руководитель «Светлячков» — Александр Кустов, а коллектива «Платинум» — Лидия Вахрамова.
На сцене выступили юные воспитанники, в том числе Мирослав Вощанкин, Виктория Тимонина, Веста Маркина, Элина Найденова, Варвара Магомедова, Валерия Степанюк, Виктория Петракова, и вокальные группы «Джэм», «Крутые дамы», «Смайл» и «Стэлла».
Дети исполнили номера разных вокальных жанров, а танцоры продемонстрировали умение чувствовать ритм.
Тематику мероприятия дополнили большие звезды, диски и ноты, украсившие сцену.
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