Отчетный концерт ансамбля русской песни «Соловейка» прошел в Лосино-Петровском

На открытии сцены в парке культуры и отдыха «Свердловский» прошел отчетный концерт детского ансамбля русской песни «Соловейка». Мероприятие приурочили ко Дню славянской письменности.

Гости насладились яркими музыкальными номерами. Ребята продемонстрировали свои таланты под руководством педагога Богатюк Ольги Александровны. Концерт стал настоящим праздником для всех.

«Мы благодарим всех, кто пришел поддержать наших юных артистов и разделить с нами этот волшебный момент», — поблагодарили организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.