Отчетный концерт ансамбля «Россияночка» прошел в Серпухове

Во Дворце культуры «Россия» в Серпухове 25 апреля прошел отчетный концерт Образцового коллектива хореографического ансамбля «Россияночка», ведущего свою историю с 1972 года. Программа концерта отразила главный художественный принцип коллектива — преемственность поколений.

На сцене выступали воспитанники всех возрастов: от самых юных до ветеранов коллектива, которые стояли у его истоков и сегодня продолжают беречь традиции. Зрители увидели любимые номера в новых интерпретациях, а также композиции из репертуара, насчитывающего более 70 постановок.

«Россияночка» известна не только русским танцем, но и мастерским исполнением хореографии народов мира. В концерте прозвучали ритмы «Гаучо», «Финской польки» и «Сицилианской тарантеллы».

Руководит ансамблем Екатерина Викулова, педагог-балетмейстер — Светлана Иванова. Благодаря их профессионализму коллектив сохраняет статус «Образцовый», который был присвоен в 2020 году. Особая гордость ансамбля — поддержка мужского состава: с 2016 года все мальчики в студии занимаются на бюджетной основе, что позволяет полноценно исполнять виртуозные мужские партии и парные пляски.

Концерт прошел в атмосфере настоящего семейного праздника. За полувековую историю коллектива через школу «Россияночки» прошло не одно поколение серпуховичей.