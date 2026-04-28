Отчетный концерт ансамбля «Россияночка» пройдет в Пушкино 2 мая

В округе Пушкинский 2 мая состоится отчетный концерт ансамбля народного танца «Россияночка». Мероприятие посвятят 48-летнему творческому пути коллектива и годовщине присвоения ему статуса «Народный».

«Россияночка» — визитная карточка округа. Постановки художественного руководителя Ольги Калиновой поражают хореографической точностью и нестандартными решениями. Костюмы артистов восхищают своей красотой и детализацией.

В репертуаре «Россияночки» более 70 постановок — танцы народов России и мира. Коллектив ежегодно обновляет репертуар, добавляя новые хореографические композиции. Особая гордость ансамбля — преемственность поколений: многие выпускники приводят в коллектив своих детей.

«Россияночка» — лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов в России и за рубежом. Артисты ансамбля неизменно участвуют в ключевых мероприятиях округа, а слава коллектива давно вышла за его пределы: его знают и любят в регионе и за рубежом. Звание «Народный» необходимо подтверждать каждые три года.