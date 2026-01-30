Сегодня 10:05 Отчетные встречи участковых с жителями прошли в Коломне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Во Дворце культуры «Тепловозостроитель» прошла встреча участковых уполномоченных с жителями Коломны. Подобные мероприятия уже состоялись в нескольких районах округа.

На этот раз коломенцы смогли пообщаться с представителями Колычевского отдела полиции. «В территорию обслуживания Колычевского отдела полиции входит микрорайон Колычево, центральная часть города, внутри трамвайного кольца, также район Голутвин и ЦЛПБ. Граждан в основном волнуют бытовые какие-то вопросы, участие участкового их в жизни. Участковый всегда рядом, всегда реагирует на поставленные вопросы, осуществляет комплекс всех мероприятий, в том числе профилактических», — рассказал начальник Колычевского отдела полиции, подполковник Александр Гвоздков.

Участники встречи получили возможность напрямую обратиться к представителям полиции: задать вопросы о работе органов правопорядка, а также поделиться своими мыслями о том, как можно улучшить их работу. «Мы хотели бы видеть лица наших участковых у себя на информационных досках, чтобы люди знали, к кому конкретно обратиться, график работы участкового, его контактный телефон», — предложили горожане.

Организаторы встречи пообещали учесть все пожелания местных жителей и напомнили, что принять участие в таком обсуждении насущных проблем может каждый. Ведь главная цель подобных собраний — наладить прочный диалог между полицией и населением, сделать их взаимоотношения более доверительными. Только при этих условиях можно рассчитывать, что взаимодействие между представителями правоохранительных органов и гражданами будет приносить наиболее эффективный результат.