Отчетные концерты начались в школах искусств в Воскресенске

Итоги работы традиционно подводятся в городском округе перед окончанием учебного года. Приобретенные за это время умения учащиеся Воскресенской детской школы искусств демонстрируют на отчетных концертах.

Первый такой концерт прошел в доме культуры «Гармония». Воспитанники Детской музыкальная школы № 2 продемонстрировали все свои таланты и порадовали зрителей прекрасным исполнением песен различных жанров.

Участники концерта выступили с яркими сольными номерами и в составе ансамблей. Профессионализм преподавателей и старание учащихся сделали это мероприятие настоящим праздником музыки.

Начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина поздравила педагогов и юных музыкантов с окончанием учебного года. Лучшие ученики были награждены похвальными листами «За стремление к постижению искусств и успехи в творчестве».