Отчетные концерты детских школ искусств прошли в Воскресенске | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 18:12 Отчетные концерты детских школ искусств прошли в Воскресенске Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Отчетные концерты детских школ искусств № 4 и № 5 прошли во Дворце культуры «Цементник». Юные музыканты, вокалисты и танцоры продемонстрировали свои таланты, исполнив классические, народные и современные произведения.

Отчетные концерты детских школ искусств № 4 и № 5 прошли во Дворце культуры «Цементник». Коллективу ДШИ № 4 удалось отразить самые яркие и интересные моменты. Блестяще выступили оркестр русских народных инструментов, хор учащихся младших классов «Мозаика», хор учащихся старших классов «Скерцо», ансамбль народного танца «Вензеля», фортепианный ансамбль, ансамбль ударных инструментов, инструментальное трио преподавателей, а также солисты- вокалисты и инструменталисты. В ДШИ № 5 учащихся и педагогов приветствовал заместитель председателя Отдела религиозного образования и катехизации Коломенской епархии, ответственный за религиозное образование в 1 –м Воскресенском церковном округе протоиерей Кирилл Седов.

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Для отчетного концерта юные музыканты подготовили запоминающиеся красочные номера, продемонстрировали свое владение искусством игры на фортепиано, флейте, баяне, гитаре, скрипке. Проявили свое вокальное мастерство исполнители сольного, ансамблевого и хорового пения. В программе концерта звучали классические, народные и современные композиции в ансамблевом и оркестровом исполнении. Тематика произведений разнообразна — от шуточных, лирических до военно-патриотических.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Свои мелодичные номера показали младший хор «Детство», старший хор «Глория», хореографический коллектив «Фантазия», ансамбли инструменталистов, солисты вокального и инструментальных отделов. В фойе ДК «Цементник» состоялась выставка работ учащихся художественного отделения изобразительного искусства.

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