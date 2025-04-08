Отчетная конференция Совета ветеранов округа прошла в Раменском

Во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском подвели итоги проекта, приуроченного к 80-летию Великой Победы. Жителей округа, которые внесли большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, поддержку ветеранов и сохранение памяти о героях, наградили почетными грамотами.

Мероприятие объединило представителей администрации Раменского муниципального округа, ветеранов, депутатов, почетных жителей, узников концлагерей, детей войны, представителей ветеранских организаций, а также кадетов и юнармейцев.

Председатель Совета ветеранов округа Надежда Желтухина отчиталась о проделанной работе. В Раменском открыли парты героев, регулярно проходили уроки мужества в образовательных учреждениях, а также различные патриотические мероприятия и встречи.

Исполняющий обязанности руководителя Раменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Каленышев рассказал, что в конференции Совета ветеранов Раменского муниципального округа приняли участие и молодогвардейцы. Ребята познакомились со всеми первичными отделениями организации, выслушали доклад, увидели награждения.

«Мы очень счастливы и рады, что в нашем муниципальном округе работает такой дружный коллектив, который неизменно передает преемственность поколений, организует уроки мужества, рассказы о важных событиях периода Великой Отечественной войны, периода афганского, двух чеченских и сирийского конфликтов», — поделился Никита Каленышев.