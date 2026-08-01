Отчет главы Дмитровского округа по здравоохранению прошел 28 июля

В Дмитрове 28 июля прошел ежегодный отчет главы Дмитровского округа Михаила Шувалова о результатах работы за 12 месяцев. В ходе мероприятия был представлен подробный доклад, в том числе по развитию здравоохранения.

В 2025 году отремонтировали терапевтический корпус в Яхроме, входные группы детского консультативно-диагностического центра и женской консультации, кровлю в Деденевской поликлинике, фасад рентген-кабинета Некрасовской поликлиники и главный корпус психиатрической больницы № 5 в Яхроме.

«Здоровье — это то, что волнует каждого человека, поэтому данному направлению уделяется пристальное внимание и ведется серьезная работа», — подчеркнул Михаил Шувалов.

В текущем году начинается капитальный ремонт хирургического корпуса в Дмитрове и строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке совхоза Буденновец с завершением в 2028 году.

В июне на улице Спасской в Дмитрове открылось новое поликлиническое отделение детской поликлиники. Теперь родителям не нужно возить детей в другие поликлиники, доступность педиатрической помощи существенно повысилась.

В рамках оснащения медицинских учреждений уже закупили 200 единиц оборудования, до конца года ожидается поставка еще 154 единиц.

Особое внимание уделяется привлечению и поддержке медицинских кадров. В Московской области действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земля врачам». С начала года меры социальной поддержки получили 334 медика Дмитровской больницы. Наиболее востребованной стала компенсация аренды жилья: ее получил 261 врач от правительства Московской области и еще 17 человек от муниципалитета. 56 медиков, работающих в школах и детских садах, получают дополнительные выплаты.

В этом году диспансеризацию прошли около 50 тысяч жителей округа.