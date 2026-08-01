Отчет главы Дмитровского округа по развитию спорта прошел 28 июля

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 28 июля в ежегодном отчете рассказал о развитии спорта. Особое внимание он уделил новым объектам, которые появятся в ближайшее время.

На улице Подъячева в Дмитрове начинается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В парке «Экстрим» идет работа над созданием фиджитал-центра — пространства, где классический спорт соседствует с виртуальной реальностью, киберспортом, гонками дронов и лазертагом. Главная идея — гармоничное развитие физических и цифровых навыков у подростков и юношества. Также запланирован ремонт в бассейне «Кашалот» в Яхроме.

В прошлом году спортсмены округа завоевали 203 медали на соревнованиях разного уровня, из них 68 — золотые. Нормы ГТО сдали 2930 человек.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и программе «Спорт Подмосковья» капитально отремонтировали бассейн «Бриз», который жители ждали больше десяти лет. На стадионе «Торпедо» заменили ограждение. Ремонт кровли провели в бассейне «Дельфин», в Ледовом дворце обновили коридоры, входную группу и раздевалки.

Для детских спортивных школ олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», школы Альберта Демченко и «Дмитров М.Б.М.» закупили оборудование и инвентарь. В этом году приобрели трактор для Центра развития физкультуры, спорта и отдыха, а также новое оборудование для школ «Динамо-Дмитров» и «Шуколово».

Активно развивается и массовый спорт. Уже прошли два этапа Спартакиады трудовых коллективов: первый — по нескольким видам спорта, второй — по плаванию. Впереди — пляжный волейбол, стритбол, футбол, беговая эстафета. Финалом станет «Кубок четырех корон».

«Спартакиада — это не только спорт. Это командный дух, общение и энергия, которая объединяет наши коллективы», — подчеркнул Михаил Шувалов.

«Спасибо за то, что воспитываете чемпионов, а главное — прививаете любовь к здоровому образу жизни с самого детства. Отдельное спасибо ветеранам спорта. Вы — пример для подрастающего поколения. Гордимся вами!» — добавил глава округа, обращаясь к тренерам и ветеранам.