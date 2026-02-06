Отборочный турнир к Кубку Игоря Акинфеева пройдет в Балашихе

Более 100 команд со всего Подмосковья примут участие в отборочном турнире за право выступить на Кубке Игоря Акинфеева. Матчи состоятся на трех стадионах городского округа Балашиха — «Метеор», «Труд» и «Пехорка».

Соревнования юных футболистов пройдут с 10 по 12 июня. В рамках предварительного этапа будут определены сильнейшие команды, которые получат право участвовать в Кубке Игоря Акинфеева, запланированном на август 2026 года.

Впервые за всю историю турнира отбор участников проводится через открытую спортивную конкуренцию. За путевки на престижные соревнования будут бороться команды, составленные из спортсменов 2014 года рождения. По итогам турнира 10 лучших команд получат возможность представить свои города и регион на Кубке Игоря Акинфеева.

Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Первый Кубок Игоря Акинфеева состоялся в 2018 году и был организован среди детских футбольных школ Подмосковья. За годы проведения соревнования стали одной из значимых площадок для развития детско-юношеского футбола в регионе.