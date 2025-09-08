Отборочный этап всероссийского фестиваля «Казачий круг» прошел в Раменском

Масштабное и красочное мероприятие состоялось во Дворце культуры имени Воровского в Раменском. Там прошел отборочный этап Всероссийского фестиваля казачьего и фольклорного искусства «Казачий круг». Фестиваль собрал 29 коллективов и солистов — всего 339 исполнителей.

Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры Российской Федерации, Росконцерт, и Благотворительный фонд Фридриха Липса. А концерт прошел при поддержке комитета по культуре Раменского муниципального округа и Раменского хуторского казачьего общества.

Среди гостей были представители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Великого Новгорода, Калининграда, Курска, Рязани, Пензы, Тулы, Нижнего Новгорода и Пскова.

«Артисты, которые выходят на сцену, проповедуют казачью культуру для того, чтобы мы с вами учились и помнили о том, что казаки умели не только воевать, но и отдыхать, строить быт и общественную жизнь. Все мы знаем старую истину: народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. Казаки помнят свою историю, и дай Бог, чтобы так было всегда. Чтобы мы знали и чтили свои корни», — сказал настоятель Казанского храма, духовник Раменского казачьего хутора протоиерей Андрей Козорезов.

Творческое соревнование проходило в трех номинациях: фольклорно-этнографические коллективы/исполнители, народно-сценические коллективы/исполнители и хореографические коллективы/исполнители. В каждой номинации артисты были разделены на возрастные группы — от детей до взрослых исполнителей.

Раменский муниципальный округ на фестивале представили ансамбль «Хуторок» и солисты Георгий и Анастасия Макаровы. Они выступили в возрастной категории «Дети».