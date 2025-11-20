Отборочный этап соревнований «Тот самый физрук» прошел в Балашихе

На стадионе «Труд» в Балашихе состоялись соревнования, участники которых — учителя физкультуры и их ученики. Мероприятие стало часть проекта по пропаганде активного образа жизни — учитель и ученик выступали в составе одной команды, демонстрируя сплоченность и совместное движение к победе.

Гости события — депутат Совета депутатов Балашихи Марина Жирова и заслуженный мастер спорта России, амбассадор движения «Здоровое Отечество» Дмитрий Двали — поприветствовали участников и выразили пожелания успеха. Марина Жирова подчеркнула важность того, что педагоги на примере своих команд учат детей дисциплине и упорству, а сам процесс соревнований служит мотивацией к достижению вершин.

Соревнования включали сдачу нормативов ГТО и финальное испытание на полосе препятствий. По итогам отборочного этапа определились пары с наилучшими результатами, которым предстоит пройти в финал — там соперники поборются за место в числе 10 сильнейших команд Подмосковья.

«Эти соревнования направлены на популяризацию здорового образа жизни и наглядное доказательство того, что работа учителя и ученика в одной команде может приносить ощутимые результаты и вдохновлять других», — поделился Дмитрий Двали.

Проект «Тот самый физрук» реализуется движением «Здоровое Отечество» и Единой школьной лигой Московской области. Муниципальный этап соревнований продлится в 10 округах Подмосковья с 18 ноября по 3 декабря.