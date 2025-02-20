Отборочный этап патриотической игры «Зарница 2.0» начался в Подмосковье

Отборочный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» начался в подмосковных школах. В нем примут участие дети и подростки от семи до 17 лет.

Игры проводят в нескольких возрастных категориях: от семи до 10 лет, от 11 до 13 и от 14 до 17, рассказали в Минобразования Подмосковья. В этом году появилась специальная категория для студентов колледжей от 18 до 21 года.

В этом году игры посвятят 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России.

В ходе отборочного этапа участники покажут свои навыки строевой подготовки, оказания первой помощи, а также проявят знания в викторине. Более взрослые подростки посоревнуются в специальностях «командир отряда», «медик», «военкор», «инженер-сапер», «оператор БПЛА», «политрук» и «штурмовик».

Муниципальный этап пройдет с 1 марта по 16 апреля, региональный — с 17 апреля по 31 мая, а финал запланирован на сентябрь.

Подать заявку на участие можно до 18 февраля на сайте игры.