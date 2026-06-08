Отборочный этап областного фестиваля уличных танцев прошел в Лобне

7 июня в Центральном парке культуры и отдыха состоялось состязание «Область танцевальных культур», которое проводили второй год подряд. Танцоры соревновались в номинациях «Хип-хоп», «Хаус» и «Паппинг».

Лучшие участники выйдут в финал и представят свои номера на гала-концерте 6 сентября. В парке царила атмосфера настоящего танцевального праздника, объединившая профессионалов и любителей уличной хореографии.​​ Танцевали не только опытные артисты, но и обычные посетители. Для всех желающих организовали мастер-классы от приглашенных звезд: своим мастерством делились NEOH из Южной Кореи и WILLIS из Франции, которые также вошли в состав международного жюри.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.