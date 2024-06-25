Отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс» прошел в Дмитрове

Отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс» впервые прошел в Дмитрове. Участие в нем принимали мастера кулинарного искусства, флористы, специалисты ресторанного сервиса.

Соревнования шли три дня. Участники соревновались в четырех компетенциях: «Мастер пищевого арт-декора», «Выпечка осетинских пирогов», «Ресторанный сервис» и «Флористика».

«С 19 по 21 июня Дмитровский техникум принимает все эти четыре площадки. Участие принимают ребята из разных регионов — Тула, Санкт-Петербург, Московская, Ивановская, Липецкая области. Все наши конкурсанты — студенты образовательных учреждений Российской Федерации», — рассказала директор Дмитровского техникума Ирина Александровская.

Во время выполнения заданий ведется непрерывная видеосъемка посредством камер, также студенты находятся под присмотром экспертов.