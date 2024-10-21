Отборочный этап на первенство России по косики карате завершился в Серпухове

Отборочный этап XXII чемпионата и первенства Центрального федерального округа по косики карате прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь». Более 200 спортсменов из различных регионов России приехали в муниципалитет побороться за место на первенстве.

Отборочный этап XXII чемпионата и первенства Центрального федерального округа по косики карате прошел в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Мероприятие проводят в Серпухове уже 13 лет.

В этом году приехали более 200 каратистов из Брянска, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области.

Серпухов представили опытные спортсмены по руководством Андрея Кузнецова. В состав сборной вошли воспитанники секции Дворца культуры «Россия», спортивно-патриотического клуба имени Маргелова на базе школы № 17, секции Дворца спота «Надежда» и спортклуба «Атлетика». Из 67 каратистов из Серпухова более 40 стали призерами.

Следующий этап — чемпионат и первенство России, которые пройдут в ноябре в Нижнем Новгороде.

«Будем болеть за наших ребят, побед и новых высот в спортивный карьере!» — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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