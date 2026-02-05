Отборочный этап Кубка Игоря Акинфеева пройдет в Подмосковье в июне

Отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева состоится в Балашихе в июне. Состязания пройдут на трех стадионах, в них будут участвовать более 100 команд.

В рамках этапа определят сильнейшие команды, которые поборются за победу на Кубке Игоря Акинфеева в августе. Отборочные матчи проведут на стадионах «Метеор», «Труд» и «Пехорка» с 10 по 12 июня.

«Подобный формат — через открытую спортивную конкуренцию — для отбора участников турнира применяется впервые за всю его историю. Бороться за право представлять свой город и регион будут спортсмены 2014 года рождения. 10 лучших команд по итогам турнира получат путевку на Кубок Игоря Акинфеева», — рассказали в региональном Минспорта.

В прошлом году в международных соревнованиях участвовали 20 команд лучших футбольных школ России и стран СНГ.

Уникальный турнир проводят по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В прошлом году Кубок забрала команда «Зенит» из Санкт-Петербурга. Состязания проводят в рамках госпрограммы «Спорт России».