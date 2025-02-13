Отборочный этап конкурса педагогов колледжей начнется в Подмосковье 17 февраля

Отборочный этап всероссийского конкурса педагогов системы среднего профессионального образования «Мастер года» пройдет в Подмосковье с 17 по 27 февраля. В нем могут принять участие преподаватели колледжей и техникумов.

Как сообщили в Минобразования Подмосковья, конкурс направлен на популяризацию передовых идей в области профессионального образования, а также внедрение в процесс обучения перспективных практик и повышение престижа педагогических профессий.

В хоте отборочного этапа комиссия рассмотрит достижения кандидатов и выберет тех, кто выступит на региональном этапе конкурса.

Подать заявку на участие можно по электронной почте crpo-asou@yandex.ru до 24 февраля.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.